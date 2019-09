Malkebroen. Regeringen kan trække nye milliarder ud

Læserbrev: Storebæltsbroen øger indtægterne og dermed en mulighed for at fremskynde tilbagebetaling af gælden. Derfor ser det ud til, at brugerne kan få reduceret omkostningen ved at krydse Storebælt inden for en overskuelig fremtid.

Men det øger også risikoen for, at der nu er potentiale til at trække flere milliarder ud af broen til regeringens andre projekter og valgløfter. Milliarder, som er ekstra beskatning af brugerne af broen, hvor regeringen ser det som en mulighed for at indfri de mange dyre, ufinansierede valgløfter.

"Malkebroen" som man siger.