Maj 1959: Unionskamp mellem Fyn og Bornholm

Avisens kaldte unionskampen Fyn mod Bornholm på Odense Stadion for 60 år siden for en lille sommerspøg. For bornholmerne var det nok en dårlig spøg, for de tabte kampen 6-0, og de fem af målene blev scoret i første halvleg. Gassen gik af ballonen i anden halvleg, hvor de fynske spillere nok tænkte mere på den kommende weekends storkamp mellem B1909 og OB. John Danielsen scorede fire gange og Jørgen Leschly to. På dagens billede scorer John Danielsen (nummer to fra venstre, i hvid trøje) kampens første mål efter fint sammenspil med Jørgen Leschly. Bornholmernes bedste spiller, målmanden Knud Erik Koefoed, kaster sig forgæves efter det velplacerede skud. (Fyens Stiftstidendes pressefotosamling, Stadsarkivet).

