Læserbrev: Undertegnede kan til fulde tilslutte mig Tage Jensens kommentar til det grænseløse madsnobberi, der racer i forbindelse med Michelinoffensiven på Fyn.

Jeg tænker uvægerligt på tv-serien "Fint skal det være". Opskriften er: Flest mulig antal retter med mindst mulig fylde, ofte kun på en fuglelorts størrelse og pyntet op med diverse ukrudtsarter. Det hele anrettes af stadig mere beskæggede kokke fra verdenseliten til en, for de fleste almindelige mennesker fra pøbelen, helt uhyrlig pris, alt sammen for at erhverve Michelinstjernen. Nutidens kulinariske elefantorden.

Må jeg bede om festmenuen fra det gamle landsbysamfunds tid: Suppe, steg og is.