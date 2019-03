Jeg tænker ikke, han kommer til at gøre mere skade end dem, som allerede sidder der, (jeg tænker på skandalebesparelserne i f.eks Skat). At være ustraffet betyder ikke nødvendigvis, at man er et "godt" menneske. En straffet person er jo bare en, som blev opdaget. Når straffen er udstået, kan man jo håbe på, at personen har lært noget.