Måske er det ligeså meget politikerne som elever, der mangler demokratisk dannelse

På kant: Man skal ikke kaste med sten, når man selv bor i et glashus. Det ved enhver. Måske bortset fra de politikere, der har haft uhyre travlt med at udskamme eleverne fra Ørestad Gymnasium for ikke at have demokratisk dannelse.

Årsagen til bestyrtelsen er, at undervisningsminister Merete Riisager under et besøg på gymnasiet blev mødt af så kraftige protester, at hun valgte at tage hjem. Af de første rapporter fik man det indtryk, at der nærmest havde været tale om regulære optøjer. Senere har det vist sig langt fra at være tilfældet. Protester, ja. Overfald, nej.

Selvfølgelig kan ministeren have oplevet situationen som ubehagelig, men er det rimeligt at beskylde eleverne for manglende demokratisk dannelse? Næ, det er det faktisk ikke.

For det første har borgere en grundlovssikret ret til at protestere imod regeringens politik. Protester er en del af demokratiet, også selvom man ikke kan lide det.

For det andet skal man lige tjekke sin egen demokratiforståelse, inden man beskylder andre for ikke at have forstået spillereglerne. For dem, der anklager eleverne for udemokratisk adfærd, er jo de selvsamme politikere, der uden tøven udskammer religiøse mindretal, unødigt haster lovgivning gennem Folketinget og gerne lukker øjnene, når politiske kollegaer misbruger deres magt.

Så måske er det i virkeligheden ikke eleverne, der mangler demokratisk dannelse, men politikerne. Og i så fald ville det klæde dem at huske på, at man ikke skal kaste med sten, når man selv bor i et glashus.