Må en justitsminister lyve?

Færgebrand: I forbindelse med behandlingen af forespørgselsdebatten i Folketinget 28. marts om 'Scandinavian Star' gentog justitsministeren en række gange, at den sag er undersøgt og endog mange gange.

"Jeg tror roligt, jeg kan sige, at der er tale om omfattende og grundige undersøgelser af branden og dens umiddelbare årsag, de tekniske forhold på skibet, skibets ejer- og forsikringsforhold samt skibets sødygtighed. Senest har den norske granskningskommission offentliggjort sin rapport i juni 2017," sagde justitsministeren.

Det er støtteforeningens klare opfattelse, at ministeren enten er fejlinformeret, og/eller at ministeren imod bedre viden igen har fejlinformeret Folketinget.

Støtteforeningen arbejder nu på en udførlig politianmeldelse, der også omhandler justitsministeriets ressort. Dvs. politiet, anklagemyndigheden samt justitsministeriets alvorlige fejl og mangler i efterforskningen - fra 7. april 1990 og frem til 8. januar 2019, hvor Københavns Politi afviste at efterforske støtteforeningens anmeldelser af en række personer i forbindelse med branden på Scandinavian Star.

Støtteforeningen vil liste centrale forhold op i punktform, der underbygger de påstande, som overlevende og pårørende siden 1990 har forsøgt at få gehør for, men som igennem alle årene er blevet nedtonet og tromlet ned af justitsministeriet og underliggende etater.

Støtteforeningen er af den klare opfattelse, at fatale fejl i indledningen til Scandinavian Star sagen er grundlæggende og gennemgående - for at undgå åbenhed om sagen; derved er folketinget også blevet vildledt siden 1990.

Støtteforeningen har derfor valgt, i forbindelse med behandlingen af forespørgselsdebatten, at Folketingets retsudvalg inddrages i den fatale sagsbehandling, og at folketingets retsudvalg nu får mulighed for at studere, hvad der gik galt, og hvorfor det er gået så galt fra myndighedernes side.

Det nyeste er, at justitsministeren imod bedre viden nævner den norske granskningskommission som garant for, at alt er i skønneste orden. Men kommissionen er af en helt anden opfattelse, og den deles af den norske rigsadvokat. Den norske kommission havde ikke mandat til eller til opgave at granske i ejer- reder- samt. Dette var og er rent dansk ansvar.

De samme svar forelå fra den norske rigsadvokat til den norske justitsminister i 2004 - dette er rent dansk ansvar.

I 2019 står justitsministeren og siger noget ganske andet og bruger mærkelige møder i justitsministeriet for særligt udvalgte retsordførere som trækplaster i forsøget på at undgå en beslutning om en grundlæggende efterforskning.

Det ville klæde justitsministeren som sandhedsvidne at fortælle offentligheden og især de forurettede sandheden om, hvorfor man i justitsministeriet og hos rigsadvokaten kæmper så hårdt for, at der ikke går hul på skandalen, der gemmer sig på Slotsholmsgade.

Hvorfor er det, man vrider sig som ål for at undgå, at de forurettede beskikkes bistandsadvokater? Og hvorfor kæmper Justitsministeriet imod, at de forurettede tilkendes fri proces for at få en domstolsprøvning af de tvister, der henstår nu på 29 år?

Hr. justitsminister, den, der ikke erkender sine fejl, begår en ny fejl.