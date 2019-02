MAMIL'ernes store drøm gik i opfyldelse: Touren kommer. Lad os svælge i det - sammen.

På kant: På torsdagens pressemøde lignede Lars Løkke lignede en kat, der lige havde fået fløde, imens Kronprinsen udkom på fransk med en lovprisning af det store scoop: Touren kommer til Danmark.

"Comme la plupart des Danoises, j'aime le Tour de France", som landets over-MAMIL formulerede det. Vi elsker Touren. Vi elsker at cykle, og vi elsker, når Danmark får international anerkendelse. Lige meget om vi opnår den i form af håndbold-medaljer, Michelinstjerner eller som et Prudhomme-skulderklap, så labber vi det i os. Der bliver sendt live fra borgmesterkontorer og campingpladser; begejstringen bliver dækket fra alle tænkelige vinkler.

Lige når vi har det allerbedst, er der altid en eller anden spinatfugl, som føler sig kaldet til at prikke en nål i ballonen: Midt i håndbold-guldrusen var det Radio 24syv-chef Michael Berthelsen, der startede en twitter-storm ved at påpege, at håndbold på verdensplan var en mindre sportsgren end snookerbillard.

I denne uge var det blandt andre politisk kommentator Henrik Qvortrup, der nægtede at lade sig begejstre og på Facebook retorisk spurgte: Hvis jeg siger Düsseldorf, hvad siger I så?

Med spørgsmålet hintede han til, at når Roskilde, Nyborg og Sønderborg så velvilligt går i selvsving over, at cykelløbet endegyldigt vil sætte byerne på landkortet, så er det måske at overdrive effekten. For hvor mange husker Düsseldorf for enkeltstarten i 2017? Og kender du nogen, der har bestilt en ferie dertil på grund af Tour-eksponeringen?

Berthelsen'erne og Qvortrup'erne har selvfølgelig ret; De vil til enhver tid kunne argumentere logisk for, at det er provinsielt og fordummende, når vi lader os opsuge af den selvfede massesuggestion.

Jeg forstår bare ikke behovet for at pille national stolthed og fælles begejstring ned. I disse tider, hvor så meget skiller os ad, gælder det om at forstørre alt det, der samler, så meget som muligt. Vi skal da dyrke følelsen af at være sammen om noget som nation; om det så er guld i en inferiør sportsgren eller at nogen kalder vores land for smukt er mindre vigtigt. Lad os dog svælge i det -sammen.