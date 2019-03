Lystfiskeri. Millionstøtte vækker undren

Lokaldebat: Hvordan kan et samlet byråd, midt i tider, hvor der i høj grad mangler driftsmidler til blandt andet børn og ældre, stemme for et ukendt beløb i millionklassen til drift af et nationalt center for lystfiskeri? Samtidig ligger det fast, at flytning af biblioteket ned på havnen vil forøge driftsudgifter til biblioteket i Assens - et massivt flertal i byrådet stemmer for - det vækker undren.

Hvorfor er der lavet en helt ensidig vurdering af Center for Kyst- og Lystfiskeriturisme, der udelukkende har bedømt muligheder for placering på/ved Helnæs? Hvorfor er det ikke undersøgt, hvordan centret kunne indgå i fornyelse af Assens by og havneområdet?

Det gamle, røde rådhus ligger helt ude i vandkanten, der er mulighed for samspil med molegruppen og deres planer med de gamle træskibe - her gælder det vel også gamle fiskerbåde? Der skal ikke ophæves strandbeskyttelseslinje, eller bygges meget stort midt i paragraf 3-fredet natur, der kan henvises til fiskemuligheder og faciliteter på Helnæs såvel som ved Gudenåen. På finansloven, da pengene blev bevilliget, er Helnæs ikke nævnt, men Assens (Assens by, ikke kommune).