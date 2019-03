Lystfiskercenter. Skal naturen ødelægges ved Brydegård?

Lokaldebat: Hvad har vores dygtige politikere, eller mangel på samme, gang i? Der planlægges at bygge et lystfiskercenter ved Brydegård havn. Er det meningen, at naturen skal ødelægges der? Med nogle træhuse, eller hvad man ellers finder på. Var det ikke mere fornuftig at bygge det på havnen i Assens? For eksempel i det røde pakhus kombineret med en fiskecafe, hvor der kunne nydes en fiskeret. Eventuelt også en fiskeforretning, for det kan jo ikke passe, at der ikke kan eksistere en fiskeforretning i en havneby.

Men politikerne har meget imod, at der opstilles havvindmøller midt imellem Als og Helnæs, fordi det ødelægger udsynet ud over vandet. Der er er noget galt, for samtidig bruges der 450.000 kroner til advokatbistand for at se, om Miljøstyrelsen har gjort en fejl. Kunne de penge ikke være brugt mere fornuftigt et andet sted? Eller har vi en dygtig kommunaldirektør som den foregående, som ikke viste at annekset var en gammel lodseplads. Så var han den eneste i hele kommunen, som ikke vidste det.