Lokaldebat: Spørgsmålet for kommunen er, hvornår den vil inddrage borgerne i lystfiskercenteret, som politikerne ønsker placeret på Agernæs Havn. Skal det være så tidligt som muligt eller så sent som muligt?

Konsulent- og arkitektbistand er en stor udgift, og hvad kommunen egentlig forestiller og ønsker sig svæver i det uvisse. Men når en investering på 50 mill kr. i 2500 kvadratmeter bygninger og indhold skal have mening, og driften ikke give et underskud, som kommunen skal betale, kræver det, at de besøgende tælles i hundredetusinder. Her kommer den nye leder af centret på en svær opgave, da det er hele Danmarks og formålet er at fordele lystfiskerne over hele Danmark. Dels fordi grænsen for flere fiskere på Fyn ifølge mange allerede er nået. Men også fordi der er mange pladser og lokaliteter i resten af landet, som bedre kan klare et større fiskepres.

Så det bliver en balancegang. En eller flere fik i 2015 Dan Jørgensen til at sætte alt dette igang, men havde han da kendt og læst 'Kejserens nye klæder' af vor kloge forfatter H.C. Andersen, var projektet vist slet ikke blevet til noget, og nu er der ingen, der vil risikere at blive kaldt utilladelig dum eller ikke du i sit embede.

Så spørgsmålet er, om det er nødvendigt med et dyrt konsulent- og arkitektprojekt, før lokale beboere høres. Det er jo ikke raketvidenskab altsammen. Selvfølgelig har vi et repræsentativt demokrati, som vi skal være glade for, men det minder mest om planøkonomien i visse udemokratier, når en kommune beslutter, at en fjerdedel af dens område skal leve af turisme, og hvis ingen private vil risikere deres penge, så gør stat og kommune det bare selv.