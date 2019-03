Lystfiskercenter. Hellere orden i udligningen

Lokaldebat: Helnæs er efter min mening er helt i top og er at sammenligne med andre naturperler såsom Skagen, Helgenæs m.fl. Lystfiskeriet har i årevis trukket massevis af turister, især fra Tyskland, til Assens Kommune for bla. at fiske langs kysten på Helnæs. Det er en stor succes. Hold fast i naturen.

Assens Kommune burde hellere satse på, at der kommer flere overnatnings-muligheder i kommunen.

Det er flot, at regeringen har ydet et to-cifret millionbeløb til at udvikle et lystfiskecenten. Det er dog også lidt en hån. Der mangler jo et tilsvarende/eller måske større beløb i en udligningsreform, som byrådet havde regnet med i budgettet. Oveni det spøger der nu måske også et to-cifret millionbeløb fra en gammel skattesag, der kan blive en kedelig sag for kommunen.

Jeg ville sige nej tak til lystfiskecentret og samtidig bede regeringen om at få bragt orden i den udligningsreform og skattesag her og nu.

Ifølge FS. 14.3. kan borgmester Søren Steen Andersen få et møde med Økonomi-og Indenrigsminister Simon Emil Ammitzbøll-Bille til august. Hvad kan det så lige bruges til, når man er et byråd, der i månedsvis har trukket negative overskrifter i aviserne grundet drastiske besparelser.

Byrådet bliver økonomisk presset grundet en blå regerings smøl. Der burde kunne findes bred politisk opbakning i folketinget til at få bragt orden i sagerne inden et folketingsvalg. Presset, samarbejdet og tonen overfor lokalpolitikere trænger til et gevaldigt løft.

Nej tak til mere centralisering.