Lokaldebat: Kære venner af Aa, Brydegaard, Brunhuse, Avernæs og Helnæs.

Personligt accepterer jeg, som bosiddende på Helnæs, kommunens valg af placering af et kyst- og lystfiskericenter ved Avernæs Havn.

Fra Brydegaard ser man også mulighederne og tilbyder frivillig hjælp. Assens by er en klar to'er, men at få et center til Avernæs, som også vil omfatte det lokale kystfiskeri's historie og betydning, kan man kalde rettidig og geografisk omhu. At den gamle kanal, der ligger lige syd for havnen, måske er fra vikingetiden, er et ekstra plus.

Som vi her på Helnæs formulerede det for flere år tilbage, så drejer det sig at fastholde og udvikle kvaliteten af vore lokalsamfund i samspil med vor fantastiske natur til lands og til vands. Her er centeret vigtigt.

Den store "ødelægger" af vores kystområde og landskaberne bagved er Sønderborg Kommune, der arbejder målbevidst på at placere en 30 km2 stor havmøllepark i Lillebælt ud for Aa, Avernæs og Helnæs. Se visualiseringerne sat op i Bobakkerne, ved indkørsen til Helnæs Byvej 11, på Helnæs Kirkegård og ved Helnæs Fyr.

Og tak for indsigelsen mod havmølleparken fra Danske Tursejlere og Foreningen af Lystbådehavne i Danmark.