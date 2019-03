Læserbrev: Henrik Marstal er kommet i medierne for at ønske kønsneutrale forgængersignaler. Men samme Henrik Marstal skriver i Folkeskolen.dk den 16. nov. 2017 følgende: "Men vi finder det vigtigt at eksperimentere, sådan at både forældre, lærere, pædagoger, ledere og politikere kan blive klogere på hvorvidt børn opnår en bedre trivsel ved at få mulighed for at vælge aktiviteter, legetøj, venner, påklædning med mere uafhængigt af deres køn".

I dag er han fremme med et budskab om at kønsneutralisere lyskryds, så det ikke er en "mand" der repræsentere fodgængersignalet.

Det kunne måske hjælpe hr. Marstal at læse og ikke mindst forstå de ting, han selv skriver. For hvis påklædning skal betragtes kønsneutral, hvordan kan han så vide, at den grønne fodgænger er en mand?

Hvis alternativet virkelig mener at de går ind for kønsneutralitet... hvorfor vil de så indføre symboler der repræsenterer køn på tavler og signaler?