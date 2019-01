Lykke-Per. Grænser for kunstnerisk frihed

Læsere af Pontoppidans roman Lykke-Per, som ser filmen og tv-serien med samme titel, kan konstatere betydelige afvigelser fra roman til film.

En af dem er, at Pers store projekt i filmen strander på modstand fra autoriteter og pengemænd, mens det i bogen er ham selv, der taber interessen for det, idet han ikke er det moderne menneske, som han selv troede. En mindre afvigelse er, at Pers svigerfar, som forfatteren beskriver som den glade præst, i filmen er en ganske anden person.

Man fortæller mig, at det er en god film, og at instruktøren har sin kunstneriske frihed til at lave afvigelser fra forlægget.

Men den frihed bør vi ikke tilstå ham, når vi stiller så strenge krav til oversættere af udenlandsk litteratur. De får smæk af boganmelderne, hvis de digter til eller fra.