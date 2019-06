Læserbrev: Velfærden er under pres, lyder det i medierne. Og politikerne vrider sig i hænderne og fortæller nærmest med tårer i øjnene, at nu må de skære i tilskuddet til friluftsbadet, zoologisk have, koncerterne eller julebelysningen. Men er det virkelig det, de tror, danskerne ser som velfærd?

Velfærd er at kunne gå ned og købe lige det, man ønsker sig til aftensmad, i sunde, friske og betalelige råvarer. Det er at kunne besøge sine venner og familie eller rejse ud og se verden, når man har tid og lyst. Det er at kunne nyde en øl i aftensolen og Shubidua eller Kim Larsen på anlægget. Det er at kunne tage til lægen og få hjælp, hvis man føler sig syg, eller en uddannelse så man kan lære at klare sig selv og forsørge sin familie. Eller at kunne få hjælp til at klare sig i dagligdagen, hvis man er handicappet eller så gammel, at musklerne eller hjernen ikke kan følge med længere.

Men det betyder ikke, at det offentlige skal betale det hele. Og da slet ikke, at luksus og underholdning skal prioriteres over sundhed og uddannelse. Få styr på prioriteringerne og indse, at borgernes evne til selv at vælge og stoltheden over selv at kunne betale i allerhøjeste grad også er velfærd. Tak.