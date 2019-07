Luftkampen over Tinglev

Det er meget forskelligt, hvor langt tilbage vi hver især kan huske i vort liv, men for mit vedkommende er det en vag fornemmelse af at strække armene i vejret og at stikke alle 10 fingre ind i det trådnet, som min barneseng var lavet af. Derefter at hive mig selv op i armene, indtil jeg kunne stå vaklende i det sammenrodede sengetøj. Det har været omkring 1938-39, da jeg er født i september 37.

Mit tidlige liv er tæt knyttet til den voldsomme udvikling, der skete i Europa. Da mine forældre, mine på det tidspunkt to søskende og jeg selv tilbragte besættelsen i den lille by Tinglev, var vi så tæt på den tyske grænse, at vore vinduer med jævne mellemrum splintredes, når de allierede bombede Kiel og Flensborg.

Da de engelske og amerikanske bombefly begyndte at bombe i Tyskland, oplevede vi flere gange luftkampe over landsbyen Tinglev og omegn. Jeg husker især engang, hvor min storebror og jeg var sendt ud i mosen for at hente de tørv, vi tidligere havde skåret og stakket, så de kunne tørre. Vi havde fyldt den medbragte sæk, fået den bundet fast på cyklen, og da vi ikke havde fået snor med, var det min livrem, der skulle bruges, så det var mig, der både skulle støtte sækken, holde mine bukser oppe og følge med i det raske trav, som min bror satte i.

Med et standsede vi begge. Vi havde hørt det på samme tid. Det varm som om al aktivitet standsede på mark og vej, og de mennesker, vi kunne se i nærheden af os, stod også helt stille. De sædvanlige lyde fra gårdene og fra landsbyen var forstummet. Det eneste, vi kunne høre, var en lyd, der mindede om en kæmpe bisværm. En summen, der voksede til en overjordisk rumlen, som om Thor kørte med sine bukke hen over himlen.

Vi lagde nakken tilbage og så op mod himlen, og så kunne vi se dem. Det var en armada af fly. Det var, som om en kæmpesky trak op fra nordvest, en sky der bevægede sig hen over os mod sydøst, mens rumlen voksede til en øredøvende torden, der fik os til at slippe cyklen og sækken, så begge faldt til jorden uden en lyd, for intet andet end lyden fra flyene kunne høres.

Vi stod helt lamslåede med åben mund, for dette gik over vores forstand. Både synet og lyden var for overvældende til, at vi kunne fatte det og rumme det. To drenge på ni og syv år, der pludselig var blevet meget små.

Det var jo ikke sidste gang dette skete. Det blev dagligdag, og selvom det var sjældent at så store formationer viste sig, vænnede vi os til disse overflyvninger.