Lokaldebat:

LÆSERBREV: Forslaget til en ny udviklingsstrategi for Faaborg-Midtfyn Kommune er i høring i disse dage. Det er naturligvis positivt, at kommunalbestyrelsen ønsker at inddrage borgere og erhvervsliv i processen omkring den nye udviklingsstrategi. At spørge uden for byrådssalen er godt for politikudviklingen og godt for demokratiet.

Strategien består imidlertid mest af fine hensigtserklæringer og selvros omkring, hvad kommunen allerede har gjort. Og hvor dejligt der er på Sydfyn. Den handler mere om, hvordan vi skal bruge pengene, end hvordan vi skal tjene dem. Faktisk skal man bladre helt hen på side 26 ud af 32, før der står noget om Vækst & Erhverv.

Målet er at gøre det attraktivt at drive forretning - det vil nogen næppe være uenige i. Kommunen vil fastholde og øge tilfredsheden hos de erhvervsdrivende. Jo, tak til det også. Men hvor er det konkrete og handlingsorienterede?

Når man ser på, hvor hurtigt en ansøgning om at få en byggetilladelse bliver sagsbehandlet, er kommunen gået fra at være nummer fem ud af 98 kommuner i 2016 til i år at være nummer 37. Virksomhederne kommer til at mangle arbejdskraft - ikke mindst inden for byggeri og anlæg. Men hvor er de initiativer, som løfter den udfordring? I Faaborg-Midtfyn Kommune er der ingen politik eller måltal for erhvervspraktik i folkeskolen, og Åben Skole-aktiviteterne lader til at være op til den enkelte skole. Det er ikke på den måde, at vi får flere unge til at vælge en erhvervsuddannelse med gode jobmuligheder.

Jeg glæder mig til, at der kommer noget mere konkret på bordet.