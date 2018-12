Lokaldebat: Vindmøller tilbage til Sønderborg

Jeg er glad for, at den Radikale folketingskandidat Søren Hillers (SH) har bekendt kulør inden valget. Han vil ikke kæmpe for de fynske borgere, skulle han, Gud forbyde det, blive valgt ved det kommende folketingsvalg.

I hans seneste debatindlæg mener han ikke, at det er noget problem med de 44 kæmpe vindmøller ud fra Helnæs, som Sønderborg Kommune vil opføre. Sjovt, at de ikke placerer dem nede ved dem selv, når nu de er så glade for vindmøller.

Vindmøller skal ikke være i vores indre danske farvande, de skal langt ud i vandet ved Vesterhavet, hvor de ikke genere nogen. SH mener også, at den grønne omstilling ikke er noget, vi skal snakke om.

Vi skal handle i stedet. Selvfølgelig skal vi snakke om det, og vi skal den grønne omstilling, det skal bare ikke for alt i verden tvinges igennem. Danmark ligge nr. 1 på Green Rank over de nordiske lande over udledning at C02 pr. indbygger. Elproduktionen i Danmark står for 27% af den samlede C02-udledning.

I Danske Folkeparti går vi ind for den grønne omstilling og vindmøller. De skal bare ikke stå i vores indre danske farevande. Når en fynsk kommune ikke ønsker disse vindmøller, skal vi på Fyn bakke dem op. Selv vores energiminister har foreslået, at Sønderborg kommune nok burde droppe deres projekt.

Men dette mener Søren Hillers åbenbart ikke - til trods for, at han er folketingkandidat på Fyn. Som folketingskandidat for Dansk Folkeparti på Fyn vil jeg til en hver tid kæmpe Fyns sag på Christiansborg.