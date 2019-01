Lokaldebat: Tulip-bygninger ligner noget fra Østtyskland

LÆSERBRREV: I søndagsavisen fortæller Peter Thor Andersen om de spændende planer, man har om et nyt Øhavsmuseum. Det lyder rigtigt spændende, og med statslig og kommunal støtte er fundamentet i orden, inden der bliver søgt fondsmidler.

Placeringen i Frølageret er, mener jeg imidlertid, ikke optimal.

Til gengæld ligger de gamle Danish Crowns Storkøkken-bygninger ca. 100 m derfra og minder mest af alt om noget fra det tidligere Østtyskland, som ikke er blevet fjernet.

Da slagteriet lå på lejet grund, stod der i kontrakten, at alt skulle fjernes ved ophør. Det forlyder, at Danish Crown har givet Faaborg-Midtfyn Kommune to millioner for ikke at fjerne Storkøkkenet. Det er mindst en mil. mindre, end det vil koste at fjerne det.

Der har verseret planer om at grave en kanal gennem bygningerne og lede efter investorer til anvendelse af bygningerne.

Det er aldeles umuligt.

For det første er det solidt betonbyggeri med et betondæk mere end en meter over jorden, som gør bygningerne aldeles uanvendelige til alt andet end det, de har været bygget til.

Kommunen bør derfor hurtigst muligt finde penge til at få fjernet bygningerne, så Peter Thor Andersen kan få bygget sit museum på grunden, hvor der også kan blive parkeringspladser og med kort afstand til Øhavscentret, ligesom det kan ske i god harmoni, med erhvervsvirksomhederne på havnen.