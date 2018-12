Lokaldebat: Ret vejen til Svendborg ud

Hvis Christiansborg lå i Svendborg, og Folketingets medlemmer boede i Faaborg, så var hovedvej 44 mellem de to købstæder for længst blevet rettet ud og gjort meget mere kørevenlig.

Men selv om det er en af de få overordnede fynske veje - såkaldte primærruter - så må vi, som færdes her, nøjes med at føle os hensat til en lokal bumlevej. En trafikåre med masser af sving, lange stræk med blot 40-50 km/t og næsten umulig at finde plads til overhaling, også når en traktor eller langsom lastbil kører her. Jeg tror, at maksimalt 10-15 procent indeholder andet end dobbelt optrukne midterlinjer, hvor overhaling samtidig må og kan finde sted. Det på en af landets "primærruter".

Var den gået på Sjælland? Næppe. I Jylland? Ej heller!

Jeg vil tro, at vore Faaborg-politikere for længst havde gjort noget ved sagen, hvis det alene var i kommunalt regi at stå for denne vej. I alt fald hvis byrådet boede ad Svendborg til. Sikkert er det, at også erhvervslivet bosætter sig, hvor infrastrukturen er bedst. Og sjældent gør det, hvor det modsatte er tilfældet. Det handler udviklingsstrategi i høj grad også om.

Tænk engang: Hovedvejen er en af blot tre primærruter på Fyn, ud over øens to motorveje. Og for at det ikke er løgn, så går også de to andre primærruter til og fra Faaborg.

Kære Byråd! Kan I ikke tage Svendborg-kollegerne under armen og troppe op hos transportministeren og få fortalt, hvordan verden står til her? Om I ikke har magt, kan I så ikke udvise agt til at løfte denne udviklingsmæssige udfordring.