Lokaldebat: Pengene fosser ud af kassen

Det er da kun kommunalpolitikere, der kan finde på at bruge 400.000 kroner til en midlertidig vej, når kommunekassen nærmest er tom.

Ny busholdeplads, køb af posthus, dyr bestilt undersøgelse om strategi for bosætning, midlertidig vej på slagterigrund og en skudehavn, der må vente med at blive færdig. Millionerne nærmest fosser ud af kassen.

Kommunen foreslår nu, at vejen langs kajen ved Frølageret erstattes af en ny, midlertidig vej vest for Frølageret.

Jeg synes, det er en rigtig god idé at lukke vestkajen for biler, så det bliver et nyt promenadeområde for gående og cykler og samtidig skaber hovedindgangsparti til Frølageret (p.t. museum).

At bruge 400.000 kroner til en midlertidig vej, når nødvendig trafik blot kan ledes om lystbådehavnen, er lidt spild i mine øjne.

Man ved, at Frølageret er en blivende bygning. Man ved, at en ny grøn legeplads er en blivende del. Vi ved, at der er hårdt brug for flere parkeringspladser. Jeg synes, det ville være en bedre idé, hvis pengene bruges til at udvide den midlertidige parkeringsplads, som blev etableret sidste år. Lad den gå forbi Frølageret, så indkørsel kan ske fra Havnegade og fra Værftvej. Så er der adgang fra to sider.

Disse parkeringspladser bør gøres permanente, hvis sommerarrangementer på havnen, midtbyen og museum skal have lov til at udvikle sig, og så er der tale om en engangsinvestering, som viser rettidig omhu og godt købmandskab.