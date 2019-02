Als-Fyn Broen er reduceret til rent luftkastel, konkluderede lederskribenten i Fyens Stiftstidende forleden med reference til formanden for Foreningen Als-Fyn Broen, Mogens K. Nielsen. Og ja, et luftkastel er og har broen været, selv om både kommuner og mange andre har postet millioner i den ene rosenrøde rapport efter den anden. Hovedproblemet for både Als-Fyn Broens kommunale komité og den private forening er, at man udelukkende har fokuseret på en fast broforbindelse. Og nu står forslåede og forsmåede tilbage. Min opfordring og opmuntring til begge parter skal derfor være, i stedet at fokusere på en bedre Als-Fyn forbindelse i form af en forbedret færgedrift. Med langt, langt færre omkostninger end en bro vil det være muligt at reducere overfartstiden så meget, at der kan indføres halvtimesdrift mellem Fynshav og Bøjden. Og ved skifte til batterifærger, vil miljøet også vinde stort. Formanden for både Danfoss og bro-komiteen Jørgen Mads Clausen har ofte udtalt, at Als-Fyn Broen ikke er et transport-projekt, men et udviklingsprojekt, der binder landsdelene bedre sammen. Det formål kan rigeligt nås med en hurtigere og hyppigere færgedrift, der også vil give en langt større kapacitet. Og som trøst for ikke at få en bro, kan Jørgen Mads Clausen glæde sig over, at Danfoss jo selv investerer i elektrificering af færgedrift og miljøvenlige løsninger til søs.