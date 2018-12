Lokaldebat: Lad os samarbejde med Sønderborg om vindmøllerne

Debatten raser på tværs af Lillebælt. Frustrationerne sendes over bæltet fra Fyn. Visionerne kommer denne gang fra den jyske side af Lillebælt. Måske vi skal finde de visionære briller frem her på Fyn?

I Sønderborg er de i gang med en meget, prisværdig, ambitiøs og visionær klimaindsats. Ja, jeg er faktisk misundelig. Jeg ville ønske, at vi var kommet ligeså langt på den fynske side af Lillebælt. Derfor mener jeg også, at Faaborg-Midtfyn og Assens Kommuner bør søge ind i et samarbejde med Sønderborg omkring vindmøller og grøn energi på tværs af Lillebælt.

Placering af vindmøller skaber altid debat. I dette tilfælde, så tyder alt på, at gældende lovgivning er overholdt. Derfor mener jeg, at vi skal søge indflydelse og skabe udvikling sammen og ikke blot kaste med mudder fra den fynske side af Lillebælt. Lad os indgå i et grønt partnerskab, hvor vi, ved fælles muskelkraft, kan finde løsninger, der skaber grøn udvikling på begge sider af vores skønne Lillebælt.

Jeg mener, at den grønne omstilling og bæredygtighed ikke er noget, som man kun skal tale om. Der skal handling bag ordene. Lad os få sat fart i udviklingen også på Fyn.