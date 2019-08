Lokaldebat: Kommunen bør ikke bruge penge på kunstprojekt på ammoniaktanke

Lokaldebat: Jeg håber IKKE, at kommunalbestyrelsen har tænkt sig at støtte det projekt, som det ser ud til, Fredericia Kommune vil have gennemført på beholderne på Ammoniakhavnen ved Lyngsodde.

Der bør ikke bruges en eneste kroner på det.

I min verden vil det være lige så meget spild af penge som Klimaby-projektet.

Apropos spild af gode penge:

"Brobygning Middelfart" et underligt navn til et helt unødvendigt projekt, som med garanti også koster skattekroner, der kunne være brugt bedre.