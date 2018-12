Lokaldebat: Hvor er Faaborg i vindmøllekamp?

Lokaldebat: Torsdag aften i tv 2 nyhederne handlede et indslag om kampen mellem Assens og Sønderborg angående placering af en havvindmøllepark på Lillegrunden ud for Bøjden og Helnæs, og man spørger sig selv: hvor er Faaborg?

Det havde været en helt anden oplevelse, hvis der i indslaget var nævnt at Faaborg og Assens sammen kæmper imod realisering af en havvindmøllepark på Lillegrunden.

I den forgangne uge afholdt Sønderborg Forsyning orienteringsmøde i Helnæs forsamlingshus, og der var mange fremmødte fra vores lokalområde, og vi blev alle overraskede over at konstatere, hvor tæt møllerne kommer på Bøjden og Horneland, og visualiseringsbilleder viste også, at Bøjden og det yderste Horneland bliver belastet, hvilket fik undertegnede til at spørge direktøren for Sønderborg Forsyning, om det ikke havde været rimeligt at holde et orienteringsmøde i vores kommune. Jeg fik det svar, at de havde holdt otte møder, og han kunne jo konstatere, at jeg var kommet til Helnæs, så det var det.

I betragtning af, hvor mange mennesker, der bliver belastet af vindmøllerne på den ene eller anden måde i vores område, så er det mange flere, end der bor på Helnæs, udover kyststrækningen fra Faldsled og rundt til Sønderhjørne, så har vi f.eks Trebjerg og Dronningeudsigten nord for Haastrup, hvor der er opsat kikkerter, og i klart vejr kan vi tælle vinduerne på Danfoss-bygningerne i Nordborg. Alt dette er man åbenbart klar til at ofre for at tækkes Sønderborg Kommune.

Den 6. december skal Assens borgmester have foretræde for energiudvalget på Christiansborg. Faaborg er inviteret med, men har sagt nej tak, og så spørger man sig selv: Hvem repræsenterer alle de borgere i Faaborg-Midtfyn Kommune, som bliver generet af Sønderborg Kommunes vindmølleplaner.?

Indtil nu er der kun Jack Odgård, som forstår, hvad dette vanvidsprojekt indebærer, men han er jo også vokset op i Haastrup og ved, hvor meget den uspolerede udsigt betyder for mange mennesker, og mange har endda bosat sig i området grundet udsigten. Etablering af vindmøllerne på Lillegrunden er ikke begrundet i miljø, men udelukkende fordi der er lavt vand og gode bundforhold, så det er økonomien, som er afgørende for placeringen.

Møllerne kunne placeres mange andre steder, men det vil bare blive dyrere, og i dag siger loven at nye vindmølleparker skal ligge mindst 12 km fra kysten.