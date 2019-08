Lokaldebat: Flad skat er ikke vejen frem

Lokaldebat: "I spent a lot of money on booze, birds and fast cars. The rest I just squandered." (George Best, red.)

Flere mennesker lever længere end tidligere generationer, og flere børn kommer til verden. Jeg håber, fødselsdagene og fødslerne fejres behørigt.

Midt i festen må jeg dog lige stoppe op og indføre det berømte "men". For der er et "men", og det er pengene. Der skal findes nogle penge til festen.

Den hurtige og nemme måde at finde flødeskum til lagkagen på ville være at hæve kommuneskatten.

Kommuneskatten er på 25,8 procent i Middelfart Kommune, hvilket er rigeligt. En stigning i kommuneskatten vil ramme hårdere hos de små indkomster, fordi der dermed vil blive mindre til hverdagens fornødenheder - og det er uretfærdigt. Festen bliver til gravøl i det lys.

Derfor er det nødvendigt, vi gør noget andet:

Skal vi imødekomme befolkningsudviklingen, må vi se på, hvor der kan spares og rykkes penge. Enhedslisten har tidligere foreslået ledelsesfællesskaber, hvor der eksempelvis i børnemiljøer, folkeskoler og på plejehjem indføres fællesledelse over flere matrikler - for dermed at få råd til kerneopgaverne. Færre ledere vil give plads til varme hænder. Måske der også kunne skæres i kommunaladministrationens fedtlag ud fra samme metode?

Efterfølgende må man genoverveje lemfældigheden i at sprøjte 3 millioner kroner efter en eller anden turistforening årligt, nu hvor man ved, der er brug for penge til rigtige opgaver. Er børnenes og alderdommens fest virkelig mindre interessant?

Lysene til kagen skal findes på nationalt niveau: Det er afgørende Lundsfryd (borgmester i Middelfart Kommune, medlem af Socialdemokratiet, red.) og co. gennem KL får forhandlet en økonomiaftale på plads, der tilgodeser de lokale opgaver. Borgmesteren har fået en partikammerat i Indenrigsministeriet, og Astrid Krag (S) må levere.

Jeg håber så sandelig, kagefejringer bliver afholdt, for der er noget at fejre. Men når det er sagt, har lokalpolitikerne stadig en afgørende rolle at spille, når der inviteres til fest. Og George Bests berømmede citat er ikke optimalt for god forvaltningsførelse.