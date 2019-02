Lokaldebat: Du er stadig uoplyst, René Jørgensen

Debatindlæg som svar på kommunalbestyrelsesmedlem Rene Jørgensens (DF) indlæg:

Jo, Rene Jørgensen, du er stadig uoplyst, og du mangler stadig den nødvendige viden. Du udstiller det desværre selv i dit debatindlæg.

Når du skriver, at 10. klasse er tænkt ind i Green Care-projektet, og at Faaborg-Midtfyn Kommune så kommer til at betale et privat firma ekstra kroner for at drive kommunens 10. klasse, jamen så udstiller du dermed din manglende viden og forståelse for det hele.

Dalum Landbrugsskole i Korinth er blevet tildelt et prøveår med 10. klasse - skoleåret 2019/2020 - og det har intet med Green Care-projektet at gøre eller en privat virksomhed. Dalum Landbrugsskole er en statsstøttet erhvervsskole, som du og desværre også en del andre i kommunalbestyrelsen ganske enkelt ikke er klar over.

Videre kan jeg oplyse dig - igen, som jeg gjorde under dit besøg hos mig - at det er omkostningsfrit for Faaborg-Midtfyn Kommune at udlicitere 10. klasse til en erhvervsskole. Regeringen har afsat 200 millioner kroner til dette formål, som kommunerne blot kan ansøge om.

Rene Jørgensen, det er direkte usandt, det du videre anfører, nemlig at du efter mandat for Dansk Folkeparti tog kontakt til mig. Det var dit medierådgivningsfirma, som opfordrede dig til at tage kontakt til mig, fordi Campus-projektet i Korinth kunne gå hen og blive en mediemæssig interessant sag - også landspolitisk på sigt. Du er jo opstillet som folketingskandidat i kredsen. Derfor og ikke grundet et ønske og en interesse hos Dansk Folkeparti i FMK for vores Campus-Center i Korinth.

Endelig insinuerer du, at jeg ikke har haft reelle hensigter med mødet med dig, idet du oplyser, at du hverken kunne eller ville referere fra en dagsorden på et lukket møde. Jeg har aldrig, med understregning af aldrig, afkrævet dig noget sådant, og jeg finder det aldeles uværdigt og grænsende til det injurierende, at du på denne måde - i fuld offentlighed - i avisen, insinuerer, at jeg skulle have gjort noget sådant.