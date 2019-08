Lokaldebat: Byrådspolitikerne har på det seneste byrådsmøde vedtaget at ændre på betalingen af telekørslen i Faaborg-Midtfyn Kommune. Som det er nu, betaler man 25 kroner for en kørsel i zone 1 og 40 kroner for en kørsel, hvor man bruger to zoner. Den nye kørselsordning skal fungere således: Betaling for hver kørt km.

Her forfordeler man faaborgenserne frem for de mennesker, der bor i kommunens yderdistrikter. For faaborgensere bliver det f.eks. fremover meget billigere at tage i Føtex og handle. Bor du i Bøjden, skal du betale mere end nu p.g.a. km-taksten. Er man ældre og ingen bil har, bliver det en dyr fornøjelse. Ligeledes for børnene i yderdistrikterne at komme til sport i Faaborg.

Da jeg startede med at benytte telekørslen, troede jeg, kun den kørte der, hvor Fyn-bus var nedlagt. Men nej, du kan f.eks. bestille en telekørsel fra Faaborg til Korinth, selvom Fyn-bus kører her. Du kan sågar køre bag en Fyn-bus med telen. Var på besøg i Hornegyden og havde bestilt telekørsel og tænk; Der kom en taxa fra Aarhus og kørte mig til Faaborg. Den kørte tom frem og tilbage. Sådan en kørsel belaster kommunekassen.

Jeg kører teletaxa, hvor der ikke kører Fyn-bus. Da telekørslen skal opdeles i to kørsler nemlig fra stoppested til stoppested, der er billigst og kørsel fra bopæl til bopæl, som bliver noget dyrere. Hvad så med de steder, hvor Fyn-bus ikke kører og stoppestederne er nedlagt?

To spørgsmål til borgmester Hans Stavnsager: Hvornår træder den nye ordning i kraft? Og hvornår bestemmer byrådet sig til, om taksterne per kørt km skal fastsættes til 5 eller 8 kroner per kørt km.?