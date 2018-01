Lokaldebat: Avisen var her ikke

På et velbesøgt borgermøde i lørdags på Polymeren fortalte kommunens planafdeling, at der skal laves en arkitektkonkurrence for et stort boligområde i Årslev/Sdr.Næraa med plads til 5-600 boliger og ca 1200 nye borgere.

Borgmester Hans Stavnsager bød velkommen og bortset fra Konservatives Søren Clemmensen var alle politiske partier og kommunaldirektør med ved mødet og den efterfølgende gåtur.

Efter 3 timers positiv dialog og samtaler afsluttede viceborgmester Søren Kristensen det indholdsfyldte møde, som vil blive efterfulgt af flere de kommende måneder. Dem glæder vi os til at deltage i!

Lørdag aften var flere hundrede begejstrede børn, unge og voksne samlet i Årslev Hallen til Årslev Boldklubs nytårsfest. Vores lokale Heide Frederikke Sigdal - journalist ved TV2 - var aftnens vært.

Der er stor lokal opbakning og ros til det flotte frivillige arbejde, som mange mennesker laver i Årslev Boldklub til gavn og glæde for børn og unge, piger og drenge.

Ikke bare mig, men mange andre her i Årslev-Sdr.Næraa undrer sig og er igen overrasket over avisens fuldstændige fravær og dermed manglende referat fra vigtige lokale begivenheder.

Tilsvarende undrer jeg mig over en meget fyldig omtale fra kommunalbestyrelsesmødet om et almennyttigt boligbyggeri ved Faaborg Sygehus, men ikke et ord fra samme møde om et lignende byggeri ved Tværvej i Sdr. Næraa.

Svar fra redaktionen: Vi bestræber os på at fortælle om små og store nyheder i lokalområderne, selvfølgelig også byudvikling i Årslev/Sdr. Nærå. Avisen kvalificerer næppe alle møder og fester ved sin deltagelse, og som Erling Christensen påpeger, var initiativerne vellykkede uden vores delagelse. Det vil ikke være hensigtsmæssig udnyttelse af avisen ressourcer, hvis vi satte os for at deltage i alle møder og fester, ganske enkelt fordi det er svært at gøre dækningen relevant for ret mange læsere. Vi støtter gerne op med foromtaler af arrangementer, vi modtager tip og vi følger fortsat gerne op på væsentlige historier fra lokalområderne.

Områderedaktør Torsten Cilleborg