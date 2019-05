Løsning. Mere arbejde frem for højere skat

Læserbrev: Antallet af ældre og antallet af børn stiger i de kommende mange år, og det offentlige serviceniveau er som bekendt presset allerede nu. Der er behov for mere omsorgspersonale, lærere, pædagoger, sygeplejersker, sosu'er mm. Både økonomer og politikere for regeringsbærende partier er imidlertid enige om, at der ikke er mulighed for længere at vedblive at hæve skattetrykket for at aflønne den yderligere arbejdskraft, der er behov for, hvis blot det nuværende serviceniveau skal holdes.

Der er kun én løsning, der er lige så enkel, som den er kontroversiel: Alle vi, der er ansat i den offentlige sektor, er nødt til at arbejde mere, fx en time ekstra om ugen, måske to, men til samme løn.