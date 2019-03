Løkkes reformer er ved at bringe nærdemokratiet til tavshed

Struktursmadder: Statsministeren forøger at udbrede den opfattelse, at den øvelse, han er i gang med - kaldet sundhedsreformen - er en decentralisering. Det er svært at se - og sporene skræmmer. Strukturreformen fra 2007, der bærer Lars Løkke Rasmussens navn, nedlagde 271 rimeligt velfungerende kommuner og 13 særdeles velfungerende amter til fem regioner og 98 kommuner, og den er absolut ingen succes.

Kommunerne blev for store og for udstrakte til, at borgerne kunne føle en nærhed og medleven i deres kommune, og det er et stort spørgsmål, om kommunestrukturen overhovedet gør det muligt at drive kommunalpolitik på en måde, som borgerne kan leve med i eller forstå. I de for store kommuner og deres tilsvarende store forvaltninger sidder lederne bag skriveborde og tager beslutninger uden kontakt med virkeligheden.

Kommunalbestyrelsen viser gerne, at de ønsker at inddrage borgerne. Det kan så gøres ved at holde borgermøder om store beslutninger: Et kraftvarmeværk, en cykelsti, en sportshal eller lignende, men hvis Hans Peter rejser sig op og siger, at rødderne fra træerne langs hans fortov næsten har rejst fliserne på højkant, så bliver han helt til grin. Her diskuterer man store planer og ikke Hans Peters fliser. Men hans kone ligger derhjemme med en hjernerystelse og en flænge i panden. Det er nu engang hans kommunale serviceniveau. Og han er i øvrigt fuldstændig ligeglad med, om der bygges en skøjtehal i en anden af de gamle kommuner, der blev lagt sammen med hans til en storkommune.

Måske er det det største anslag mod nærdemokratiet, at de store beslutninger i den ene del af kommunen ikke har nogen som helst interesse for borgerne i en anden del af kommunen. Under alle omstændigheder er kommunerne blevet så store, at udførelsen af byrådets beslutninger overlades til forvaltningerne.

Vi vælger et nyt byråd hvert fjerde år, og byrådet tager beslutninger om kommunens opgaver og det er fint nok og nærdemokratisk. Men hvad så når beslutningerne er taget? Hvordan kommer de så til udførelse? Og hvem har ansvaret?

Et hurtigt blik på den kommunale styrelseslov viser, at det er så som så med demokrati og borgerindflydelse. En ting er at vedtage et forslag; de skal også bringes til udførelse, og dertil har man en kommunal forvaltning - og for at sige det mildt, så står man som borger ofte måbende over for den måde, beslutningerne bliver udført på. Og hvem er til syvende og sidst ansvarlig for hele den kommunale administration?

Det er én og kun én person, nemlig borgmesteren. Han er med styrelseslovens ord administrationens øverste chef - den administration, der bringer opgaverne til udførelse. Og da må man sommetider undre sig. f. eks. bliver et stort antal kommuner hængt ud for svigt i forhold til mishandling af børn. Ankestyrelsen udvælger engang i mellem en kommune til særlig undersøgelse og konstaterer, at i nogle kommuner er 20-30 procent af afgørelserne simpelthen forkerte. På det tekniske område er der kun borgeren til at råbe op - og det nytter sjældent.

Men har vi da ikke udvalgsstyre i kommunerne? Har udvalgene og deres formænd ikke også et ansvar?

I virkeligheden: Nej.

Her kan man igen kaste et blik på den kommunale styrelseslov vedrørende udvalg: Formanden forbereder, indkalder og leder udvalgets møder og drager omsorg for, at dets beslutninger indføres i beslutningsprotokollen. Og hvad så? Hvad med udførelsen af beslutningen?

Havde der nu stået: Formanden er ansvarlig for beslutningernes udførelse eller formanden er forvaltningens chef, så havde det da smagt lidt af nærdemokrati. En løsning med rådmænd - som man har det i magistratskommunerne - ville give langt større politisk indflydelse og ansvar til gavn for hele befolkningen. Men det står der ikke og derfor må vi leve videre med store og uhåndterlige kommuner.

Nu præsenterer Løkke Rasmussen sin sundhedsreform, hvor yderligere ansvar tages fra de folkevalgte og lægges over til teknokraterne. Det bør bekæmpes. Det er udemokratisk.