Løbehjul. Hvordan er parkeringsreglerne?

Læserbrev: Hermed et indspark til diskussionen om de mange løbehjul i vores by.Billedet er taget lørdag 3. august på hjørnet af Åløkke Alle og Åløkkehaven. Som det ses, så er fortovet blokeret af syv løbehjul. De fylder nogenlunde det samme som en motorcykel.Det er da vist ikke lovligt at parkere sin motorcykel et tilfældigt sted på tværs af fortovet. Er det så lovligt at parkere syv løbehjul?I hvert fald er det blevet umuligt for kørestolsbrugere at færdes på fortovet. Var det noget for en journalist at undersøge regler for parkering af løbehjul?