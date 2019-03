Livslang glæde med latin

Lad flest mulige lære mest muligt, inklusive latin i folkeskolen - hvis de gerne vil.

Jeg er, modsat Inger Lunn, FS torsdag, en ung pige på 72, og husker, stadig modsat Inger Lunn, ingen særlig glæde ved fagets lektier.

Til gengæld lever jeg i en livslang glæde over at have snuset til et sprog, der åbner så mange vidensdøre, der ofte også bliver til oplevelser i form af øget forståelse, ofte på rejser.

Investeringen var to timer om ugen i 9. klasse, udbyttet høstes endnu i mangfoldige situationer.

Hvad har vore unge dog gjort, siden de ikke får samme chance?