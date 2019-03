Livreddere. Vil I gamble med sikkerheden?

Lokaldebat: Kære politikere i Assens Kommune.

Jeg har i pressen den sidste tid kunnet læse, at Assens Kommune har planer om pludseligt at pålægge Tommerup Svømmeklub en udgift på flere hundrede tusinde kroner ved at ændre vilkårene for den husleje, den selv har fastsat. Vel at mærke en udgift, som svømmeklubben får meget svært ved at imødekomme.

Det gør de ved ikke at stille livreddere til rådighed i de perioder, svømmeklubben lejer svømmehallen; men hvad skal man bruge en svømmehal til uden livreddere?

Jeg vil ikke gamble med mine eller andre børns sikkerhed... Vil Assens Kommune?