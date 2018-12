Lindholm. Rendyrket, usympatisk og populistisk symbolpolitik

Dansk Folkeparti kalder det for et paradigmeskifte. Lad os nu bare kalde det, hvad det er: Rendyrket, usympatisk og populistisk symbolpolitik, som vel kun har til formål at fastholde fremmedforskrækkede mennesker med laveste fællesnævner på DF's medlemsliste. Inden øen kan tages i brug for internering af uønskede udlændinge skal den dog, idet øen hidtil har været hjemsted for forskning i smitsomme virussygdomme, først gennemgå en grundig desinficering.

Øen er derfor på grund af smittefare stadig underlagt strenge sikkerhedsforanstaltninger, inklusiv en sikkerhedszone rundt om øen. Forskernes fraflytning og en grundig desinficering af øen og bygninger kan uden tvivl tage op til et par år fra nu, inden den tidligst i 2020 kan tages i brug som interneringslejr.

Af æstetiske årsager bør man vel også inden ibrugtagning nedrive øens eget krematorium og tilhørende skorsten, således at associationer om tidligere tiders udryddelseslejre i 30'erne og 40'erne undgås.

Ironisk, kunne man måske sige, at når det for Dansk Folkeparti nu haster så meget med at få sendt disse mennesker ud af landet, så havde det måske været smartere at placere et nyt udrejsecenter tæt på en lufthavn frem for langt ude på en øde ø.