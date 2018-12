Lindholm. Kriminelle skal ikke gå frit rundt

Det er yderst sjældent, jeg er enig med de radikales politik. Men når Morten Østergaard udtaler, at Lindholm er en dårlig idé, og at man derfor skal finde en anden løsning, er jeg helt enig. De omhandlende personer skal nemlig frihedsberøves og anbringes på steder, hvorfra der ikke er fri adgang til det omliggende samfund.

Vi taler her om personer, der er dømt for yderst grov og ofte gentagen kriminalitet, og som ikke vil medvirke til deres udsendelse, som de også er dømt til.

Det er ikke rimeligt, at de går frit rundt i vores samfund til utryghed for andre. De har ikke udstået deres straf, som nogen mener. Ikke før de har forladt landet, og indtil da skal de frihedsberøves, indtil de bliver så trætte af tilværelsen, at de vælger at rejse til det sted, de er udvist til.

Som det er nu, kan de få den ene udvisningsdom efter den anden og stadig leve her i Danmark under forholdsvis frie vilkår. Først når de er rejst, har de udstået deres straf.