Lindholm. Kriminelle får tryghed og luksus

Det har skabt megen virak, at regeringen vil flytte nogle mennesker, der helt frivilligt nyder godt af vores godhed, til et beskyttet ophold på øen Lindholm.

Hvorfor inviterer Aftenshowet ikke nogle af de nye beboere "på fort lindholm" til at fortælle om deres opfattelse af at få lov til at bo i fred og ro for eventuelle fremmedfjendske danskere og helt uden udsigt til at blive straffet i deres hjemland?

Jeg kan godt forstå, at nogle danskere er misundelige over, at vi giver kriminelle udlændinge den tryghed og luksus, som de selv kunne ønske sig.

En tilværelse, som mange hjemløse og ældre ikke er forundt.