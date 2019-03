Læserbrev: Renovering af plantebede: Dejligt at betragte arbejdet på Hjallesevej i øjeblikket med renovering af plantebedene og ikke mindst plantningen af nye flotte linde.

Allerede nu kan man fornemme, hvordan strækningen får et gevaldigt løft, når det hele fremstår friskt og i orden. Lindetræerne er bestemt med til at give Hjallesevej sit særpræg som indfaldsvej til centrum. Det er en rar fornemmelse at køre i den grønne portal eller at betragte træerne som fodgænger. Og for beboerne langs vejen kan det kun give et bedre miljø.

Når nu bladene kommer, så husk lige at give tid til at betragte den graciøse hjerteform og den flot takkede bladrand. Blomsterne er et kapitel for sig med en eventyrlig duft. I Byforeningen for Odense/Plant et træ hilser vi med glæde dette grønne løft af en af byens meget befærdede gader. Grøn velvære betaler sig på mange måder.