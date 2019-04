Læserbrev: Sidste år var justitsminister Søren Pape Poulsens kæreste i slagsmål på et værtshus i København med en polsk turist. Kæresten fik et par lussinger med flad hånd og upåagtet den kendsgerning, at der var tale om en helt banal konflikt, der næppe havde nået avisernes forside, hvis det ikke var pga. ministeren tilhørsforhold til den ene part.

Modparten, en advokat fra Polen, sad efterfølgende 51 dage i varetægt, og dommen lød på 30 dages fængsel og indrejseforbud i seks år. Så er det man undres. Bataljen står da på ingen måde mål med straffen, da slet ikke når man dagligt læser om diverse grove forbrydelser begået af ikke-danskere. De bliver ikke udvist, men det er selvfølgelig så heller ikke en ministers kæreste det er gået ud over.

I denne sag er der virkelig forskel på Kong Salomon og Jørgen Hattemager.