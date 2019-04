Ligestilling - igen igen

Læserbrev: Hvis man som politiker i denne valgkamptid skal være sikker på at blive populær, så taler man for mere ligestilling. Her senest ligestillingsminister Eva Kjer Hansen, der i Jyllands-Posten 28/3 citeres for at sige: "Min tålmodighed er opbrugt". Baggrunden for udtalelsen er, at halvdelen af landets 1600 største virksomheder ingen kvinder har i bestyrelsen. Derfor varsles der lovgivning, hvis der ikke snart sker ændring heri. Jeg spørger bare: Hvad skal hun som medlem af et liberalt parti som Venstre blande sig i det for ? Hvis jeg har en aktie i et privat firma, er jeg medejer af firmaet, og jeg ønsker ikke, at det offentlige skal blande sig i, hvordan det drives så længe, landets love bliver overholdt. Hold fingrene væk Eva Kjer Hansen og andre ligesindede!