At der er ligestilling i Danmark, er en udbredt myte. Selv om vi i Danmark er nået langt med ligestillingen, er der stadig utrolig meget at tage fat på. Derfor er det på tide, at vi for alvor sætter ligestillingen på dagsordenen. Det er et emne, vi har en tendens til at overse inden for langt de fleste politiske områder, selvom det burde have relevans, hvad end vi snakker integrationspolitik, retspolitik, socialpolitik, økonomisk politik eller noget helt femte. Derfor kommer der her tre bud på, hvad regeringen og den nye ligestillingsminister bør tage op.

1. Samtykkelovgivning Tal fra det Kriminalpræventive Råd viser et klart misforhold mellem antallet af seksuelle overgreb, som bliver begået i Danmark, og det antal af sager, som bliver anmeldt, taget op og får en dom. Dertil peger rådet selv på, at der med al sandsynlighed er store mørketal på området. Flere lande, herunder Storbritannien, har derfor indført samtykkelovgivning, og det bør Danmark også gøre.

Dertil ligger der også en stor opgave i at afdække, hvilke andre værktøjer vi fra politisk side kan tage i brug for at mindske antallet af seksuelle overgreb, fordi samtykkelovgivningen ikke kan stå alene. Dette kunne inkludere bedre almen seksuel dannelse som f.eks. bedre seksualundervisning i folkeskolen.

2. Øremærket barsel til mænd Øremærket barsel til mænd er ren win win for danske familier, fordi det både gavner kvinderne på arbejdsmarkedet og mændene og børnene i familien. Barsel til fædre er desværre stadigvæk et stort tabu mange steder i samfundet i almindelighed, men også på mange arbejdspladser, hvor man ikke har en kultur for barsel til fædre. Hvis vi for alvor vil gøre op med det, bør vi sikre, at mænd har en sikret ret til at være på barsel og indgå i familien på lige fod med moderen.

3. Bekæmpelse af social kontrol Den forrige regerings eneste svar på udfordringer med social kontrol har været at indføre et burkaforbud. Men burkaforbuddet i sig selv er et udtryk for social kontrol - ikke fra en ægtefælle eller familien, men fra staten. Men social kontrol er meget andet end religiøs kontrol, det findes i hjemmet, i skolegården og på arbejdspladsen. Vi må derfor finde seriøse bud på, hvordan vi kommer den sociale kontrol til livs. Ikke kun for kvinder, men for alle, der stikker uden for vores gængse opfattelse af kønsrollerne. Det kræver en fokuseret indsats mange forskellige steder, bl.a. i politiets forebyggende indsatser, i foreningslivet, i folkeskolen og i udformningen af kommunernes sociale indsatser.

Dette er tre oplagte steder at starte, men langtfra de eneste steder, vi skal tage fat. Det har vi pligt til, fordi ligestilling i et demokrati er et mål i sig selv.