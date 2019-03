Ligestilling. En køn ubalance

Synspunkt: Det er lidt trist, at vi hvert år på kvindernes internationale kampdag den 8. marts skal konstatere, at kvinderne halter hele 14,5 procent efter mændene i forhold til ligeløn. Så langt er vi faktisk fra, at der er ligestilling på lønkontoen.

Det skal der selvfølgelig laves om på, men jeg tror ikke, at det kun sker med større fokus på lønnen alene. Vi skal derimod kigge på nogle mere grundlæggende, historisk betingede strukturer i vores samfund og på vores arbejdsmarked, der fastholder en køn ubalance, hvor mandlige værdier, normer og tilgange til tingene dominerer alt for meget.

Det er nemlig ikke kun på lønkontoen, at kvinder kommer til at stå i anden række. Det gør også alle de kvindelige kvaliteter, der burde bringes langt bedre i spil. Både for kvindernes, samfundets og den enkelte arbejdsplads skyld.

Jeg erkender, at det hurtigt kan blive en anelse sort og hvidt, når vi stiller kvindelige og mandlige værdier op imod hinanden, men der er ingen tvivl om, at der i vores kultur er en overdreven og ensidig fokus på handling, vækst, det målbare - og at dette i et vist omfang kan kaldes maskuline værdier.

Problemet er, at der i disse år er alt for mange kvinder, der slår sig på disse værdier. De slår sig endda så hårdt, at de - også i en forholdsvis ung alder - begynder at vælge karriereræset fra. Kun få år efter at have gennemført en lang eller en længere uddannelse trækker flere og flere stikket på karrieren, fordi de har fået nok af vækst-ræs og macho-mål.

Som forfatter Birgitte Baadegaard skriver i et tankevækkende indlæg på Kommunikationsforum, så har vi de sidste 15 år set "... en udvikling blandt ambitiøse, veluddannede kvinder på arbejdsmarkedet: De mister pusten og siger fra. Eller rettere: De siger op. Går fra gode stillinger i store, strømlinede organisationer og virksomheder. For at gå Caminoen. Blive selvstændige ... Tænke sig om. Mærke efter".

Jeg synes, det er et stort tab for os alle, hvis det ene udelukker det andet, og hvis vi ikke styrker de kvindelige værdier og gør plads til dem på vores nuværende arbejdsmarked (og i samfundet som helhed), hvor det både historisk og aktuelt er de maskuline værdier, der har fået lov til at sætte dagsordenen.

Netop det at mærke efter kunne i øvrigt være et godt stikord til alle kvinder: Lad os hjælpe hinanden med at blive bedre til at mærke efter, hvornår nok er nok. Eller rettere: Hvornår nok ikke er nok, når det gælder løn og ligestilling. For vi kommer kun fra ligestilling i sneglefart til turbo-ligestilling, hvis alle og begge køn skubber bagpå! Det kræver, at mændene bliver medspillere for os, fordi de erkender behovet for at gøre noget ved ubalancen mellem maskuline og kvindelige værdisæt. Det er en ubalance, der ikke klæder et topmoderne samfund som det danske anno 2019, og samtidig går vi glip af stærke ressourcer og muligheder, hvis vi ikke bliver bedre til at respektere det kvindelige take på tilværelsen.