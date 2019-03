Ligeløn. Giv os en lønreform

Det er på høje tid, at vi får en ny lønreform, der kan gøre op med den manglende ligeløn på arbejdsmarkedet.

I dag er det kvindernes kampdag. Landet over afholdes arrangementer til fremme af ligestillingen mellem kønnene, også på Fyn. Et af de store emner er ligeløn - eller mangel på samme. Ligeløn handler om ligeværd, at de traditionelle kvindefag fortsat ikke lønnes på samme niveau som traditionelle mandefag. Der er en statistisk forskel på op til 17 procent mellem mænds og kvinders løn - afhængigt af uddannelsesniveau og branche. Den største forskel er for offentligt ansatte kvinder med en mellemlang videregående uddannelse.

Det er 50 år siden, at den daværende regering indførte tjenestemandsreformen. Her blev fagene klassificeret og indplaceret som "mandefag" og "kvindefag". Et typisk mandefag var dengang arbejde ved politiet eller som lærer. Et typisk kvindefag var sygeplejerske eller pædagog. Det var vigtigt i datidens samfund, fordi en mand havde forsørgerpligten overfor sin familie. Hans løn måtte derfor være højere end kvindens, som typisk arbejdede, indtil hun blev gift og fik børn, hvorefter hun var hjemmegående. Alternativt var hendes arbejde et supplement til mandens indtægt.

Denne kønsforskel i lønindplaceringen har vi, trods mange forsøg gennem tiderne, ikke kunne udligne. Der er ikke blevet skabt ligeløn, og det er ikke realistisk, at det kan skabes gennem overenskomstforhandlingerne mellem arbejdsmarkedets parter. Der skal mere til: En lønreform der kan rette op på uligheden.

Vores samfund i dag ser helt anderledes ud end i 1969. Mænd og kvinder arbejder side om side og har begge brug for at kunne forsørge deres familie. Så hvorfor er der ikke for længst kommet en lønreform?

Det kræver politisk mod og vilje at skabe ligeløn. Den 50 år gamle tjenestemandsreform bør fornyes og moderniseres som noget af det første, en ny regering skal tage fat på.