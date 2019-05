Lidt om en rejse, der gik godt

En tragisk ulykke i Korsør den 20. maj standsede al togtrafik i og omkring byen. Utallige passagerer med retning mod Jylland var strandet og blev med to-etagers busser fragtet over Storebælt og kørt til Odenses jernbanestation. Her var imidlertid intet beredskab; ej heller var der funktionærer nogetsteds at se. Passagererne var overladt til selv at finde ud af, hvilke vogne, der kørte hvorhen. Jo, en højttaler meddelte det i galoptempo, men det var for viderekommende at få fat i.

Min hustru og jeg (begge 84 år) havde brug for assistance til at forcere et himmelhøjt trappeanlæg med uendelig mange trapper, der spændte over jernbaneperronerne. Elevator - ja. Men skiltet meddelte, at elevatoren var ude af drift.

Tre yngre kvinder banede sig tappert frem til os og tilbød hjælp - tak for det! Men helt afgørende for en rimelig udgang af vor odyssé var en stærk og målbevidst fynbo, med stor lighed med nu afdøde Piet van Deurs. Lige fra ankomst med busserne og kuffert-aflevering i bagagerummet til valg af den rigtige vogn mod Ålborg var han med os. Siddepladser tilvejebragte han håndfast med kort appel til unge mennesker. Intet problem. Kufferten i bagagenettet - sådan!

Og kære fynbo. Vi hører gerne fra dig og din veninde fra Brønshøj.