Læserbrev: Lad mig komme med en kommentar til Ernst Nielsens læserbrev torsdag 20. juni med overskriften: "Avisen til hoveddøren".

Da vi boede i Skibhus-kvarteret i Odense var der ofte svipsere med leveringen af Fyens Stiftstidende. For syv år siden flyttede vi til Kerteminde, og siden da har der været under en håndfuld af "skæverter". Det er godt gået FS-bud.

Men endnu flottere er det, at vi får dagens Fyens Stiftstidende klokken 9.15 plus minus et par minutter, når vi opholder os i sommerhuset i yderste klitrække 9480 Løkken.