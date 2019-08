Letbanen etape 2. Stop, stop, stop!

Læserbrev: Jeg har ikke mulighed for at deltage i nogle af byrådets borgermøder om velfærd og vil derfor give dette skriftlige indlæg til borgmesteren og Byrådet. Det var for 11 år siden, altså i 2008, at borgmester Jan Boye officielt foreslog en letbane, og siden arbejdede Odense Kommune og Region Syddanmark med projektet, der fik opbakning fra hele Odense Byråd, og i 2011 blev planerne endelig vedtaget. Det er så lang tid siden, at ingen i dag kan bebrejde de daværende politikere, at den tekniske udvikling er gået så hurtigt, at den nu viser, det var en stor fejlbeslutning. Letbaneprojektet har i hele forløbet været præget af grønne drømme og forhåbninger om kraftigt voksende kollektiv trafik. Den latterlige floskel om, at Odense skal gå fra stor dansk by til dansk storby har løftet politikerne og deres embedsmænd op i en gasballon, hvor de nu burde indse, at jordforbindelsen er kappet. Ser man på det aktuelle gadebillede, maser letbanen sig gennem bybilledet på en mere skræmmende og skæmmende måde, end Thomas B. Thriges Gade gjorde i sin tid. Desuden viser budgetterne, at på trods af optimisme vil letbaneprojektet for altid være en underskudsforretning, som alene skatteborgerne skal betale for. Optimismen nærmer sig naivisme. Der er et begreb, der hedder, at man ikke skal kaste gode penge efter dårlige, og allerede for et år siden burde man have revurderet projektet og måske endda have stoppet etape 1 med de politiske og økonomiske øretæver, det måtte have indebåret dengang. Siden 2008 har den teknologiske udvikling af batteridrevet transport accelereret ekstremt hurtigt. Det var i 2008, Tesla kom på markedet med en batteridrevet bil, men siden har alle bilfabrikker kunnet tilbyde elbiler. El-batterierne får større og større kapacitet og opladningstiden bliver hurtigere og hurtigere. Tesla er i gang med at bygge en gigantisk batterifabrik - den største bygning i verden, og prisen på batterier vil rasle ned. El-færgen Ellen på 747 tons og en længde på 60 meter har netop sejlet sin jomfrutur mellem Ærø og Als, og København har netop indsat to el-busser på strækningen fra Valby til Østerbro. De kan "sjatoplade" ved hver endestation på halvandet til tre minutter. Næste år modtager Roskilde 20 elektriske busser fra en kinesisk fabrik, der producerer 300 af dem hver dag, og de har en rækkevidde på op til 300 km pr. opladning. Odenses letbane vil ved indvielse være til grin og en teknisk kuriositet på niveau med hestetrukne sporvogne eller San Franciscos kabeltrukne veteransporvogne, der er indsamlet fra hele verden. Igangsætning af letbanens etape 2 vil ikke alene være uklogt, men direkte uansvarligt. Erstat planen med el-busser og konstater, hvor fleksible de vil være, når de hverken skal have skinner eller el-ledninger. Så kan man måske om en halv snes år fjerne første etapes ufleksible isenkram i jorden og i luften, og samtidigt konstatere, at man blev klogere med tiden og havde mod til at omgøre en fejlbeslutning.