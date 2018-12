Letbanen. Gør letbanen elektrisk

Med de trafikale problemer i forbindelse med anlæggelse af letbanen samt den kendsgerning, at batteridrevet fremdrift er i kraftig vækst og benyttes i både biler og færger, må det også være muligt at anvende denne teknologi på 14 km letbanestrækning i Odense, således at opstilling af master kan undgås.

Om der vil være tale om en besparelse, skal jeg lade være usagt, men trafikale problemer i forbindelse med opsætning af ledningsnettet bliver der da ikke, og de flotte billeder (uden grimme ledninger), som vi har været vidne til under kampagnerne vil komme til deres ret.

En løsning kunne være ladestationer ved endestationen, hvor store batterier på hjul oplades og bruges som efterløbere på letbanetoget, der er forsynet med et stik til hurtig batteriskift, samt forbindelse til de enkelte vognes planlagte "nedtag af strøm" fra masterne.

En sådan løsning vil ikke kræve væsentlige ændringer på togsættende, hvor det kun er den elektriske tilkobling, der ændres, således at anordningen til nedtag fra ledningsnettet erstattes af forbindelsen til "batterivognen", der formentlig kan tilkobles på et par minutter ved endestationen, mens toget tømmes for passagerer.

Ekstra indtægt kunne måske opnås ved at udbyde efterløberne som reklamesøjler.