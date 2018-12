Letbanen. Fortid eller fremtid?

Fremtiden kommer, skrives i lederen 11. december - med henvisning til at letbanens skinner nu bliver lagt.

Men er letbanen - eller sporvogen, som man for 100 år kaldte selvsamme stykke mekanik - nu virkelig fremtiden? Er den ikke snarere new-speak for en nostalgisk transportform fra en fortid, man har forkastet, fordi den var for stiv, dyr og farlig? Eller begik politikerne en kæmpe brøler dengang i 1960'erne, da man nedlagde sporvognene til fordel for fleksibel offentlig transport i form af busser?

I Aarhus er det svært at få øje på succesen med den nye/gamle letbane, der lider under økonomiske kvaler og sikkerhedsproblemer, og i Odense er budgetterne allerede røde de første mange år, efter "super"-sygehuset, og dermed kundegrundlaget, er blevet forsinket.

Hvor skal borgmesteren skære i velfærden for at få råd til "fremtiden"?