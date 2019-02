Letbanen: Forståelse betaler ingen løn

Imens politikere og samfundet kigger i en anden retning i iveren på byudvikling, tromler letbanen kynisk med umenneskelig fart hen over nogle få små erhvervsdrivende.

Ingen og absolut intet skal naturligvis stå i vejen for en positiv moderne byudvikling på den lange bane.

Som Peter Hagmund så rigtigt skriver i sin leder i FS søndag 18. november: Letbanen gør ondt, før det gør godt. Og det kan rent ud sagt gøre satans ondt ...

Det kan på ingen måde være ret og rimeligt, at vores byudvikling skal have så katastrofale økonomiske konsekvenser for det enkelte menneske, som ellers bidrager økonomisk positivt til fælleskassen, skal rammes så hårdt økonomisk, at det gør så ondt på den enkelte, at de går fallit.

Her tænker jeg bl.a. på butiksejerne på Hauges Plads i bydelen Bolbro - bageren, blomsterhandleren og Bolbro Vin og Tobak, som i mange år har bidraget positivt til Odenses fælleskasse/skatteindtægter og med arbejdspladser, til gavn for vores fælles velfærd, og grangiveligt ville havde gjort i mange år endnu, hvis de ikke var omgivet af letbanekaos.

Som lovgivningen er nu, lader vi bare disse mennesker sejle deres egen sø, med direkte økonomisk fald, og med så store menneskelige konsekvenser, at de risikerer fremadrettet at blive en udgift for fælleskassen, da de bliver arbejdsløse.

Det, de mennesker oplever nu i forbindelse med letbanebyggeriet, er rent menneskelig tortur. For det at se og opleve hvordan ens økonomiske eksistensgrundlag bliver flået væk under sig, og sin familie, uden at man har indflydelse på det, er så stort et menneskeligt pres, at man risikerer, de ikke kan rejse sig op igen. Jeg har selv været lige ved at være der, netop med den selvsamme letbane med hensyn til min egen forretning.

Her er der nogle skævheder i vores lovgivning. Anlægsloven skulle ændres til, at den hjælper den enkelte i tide. Det kunne også være i form af kommunalt økonomisk mellemværende, når der er direkte beviser på, at den økonomiske nedgang i omsætningen er forbundet med konsekvenserne af anlægsarbejdet.

Odense Kommune burde netop her se det som en gevinst i forbindelse med sin beskæftigelsespolitik, der ellers handler om at få ledige i arbejde, og deraf større skatteindtægt til fælles velfærd, som Odense har så meget brug for. Men her handler det så bare om at bidrage til at fastholde de butikker samt deres ansatte, der er fanget økonomisk i den kritiske situation, ved at kompensere dem økonomisk med det tab, de er udsat for.

Da jeg selv for ca. fem år siden stod i økonomisk kaos til halsen, med direkte forbindelse til den kommende letbane, som de her omtalte butiksejere på Hauges Plads, kontaktede jeg samtlige politikere, som kunne havde indflydelse på lovgivningen. Her oplevede jeg selv direkte på egen krop den politiske berøringsangst om anlægsloven, med det økonomiske kaos, jeg som en af de få blev bragt i. Her var det så bare vejen til ekspropriering, der var så urimelig psykisk opslidende, samt ikke mindst dialogen med Odense Letbanes sekretariat, som ikke var til nogen hjælp.

I forbindelse med den tilspidsede situationen for butiksejerne på Hauges Plads skrev borgmester Peter Rahbæk Juel, at han har stor forståelse for de butiksdrivende, som bliver generet af letbanebyggeriet. Men enhver ved, at med forståelse kan man ikke betale sine ansatte løn og betale sin husleje, som der her er behov for.

Her er der klart behov for, at der politisk bliver bidraget med andet end forståelse, men i stedet for med samarbejde til at de berørte bliver kompenseret økonomisk. Det vil gøre, at de her mennesker kan klare skærene og i fremtiden som hidtil være en økonomisk gevinst for Odense.