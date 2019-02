Letbanen: Erstat, hvad I ødelægger!

Overskriftens indlysende indhold, som burde gælde i alle forhold, omhandler ikke noget, der berører mig eller nogen i min nærhed. Læs det som udtryk for min harme over, at sagesløse næringsdrivende - uden erstatning - skal miste deres eksistensgrundlag, når det offentlige udfører anlægsarbejder.

Den måde, denne avis i søndagslederen 18. november omhandler dette, tager desværre ikke ordentligt fat om problemet med manglende erstatning. Det er for overfladisk i overskrift og indhold at anføre "Det gør ondt, før det gør godt", for det kommer jo ikke til at gøre godt på dem, der uden skyld mister deres eksistensgrundlag i en periode længere, end de har økonomisk rygstød til at holde til, og derfor er uafhjælpeligt "færdige".

Det er jo ikke rimeligt at forvente sådan økonomisk robusthed, at længere tids stilstand eller minimal aktivitet kan tåles uden erstatning.

Det virker derfor oprørende, at f.eks. flere sagesløse Bolbro-butikker uden erstatning for deres driftstab skal opleve, at Odense Kommune/Odense Letbane kan komme godt fra at foranledige anlægsarbejder, der forringer - måske nærmest eliminerer - kundeadgangen til butikken. Det er groft unfair.

Det er helt forståeligt, at større anlægsarbejder kan medføre ulemper for omgivelserne, men ubegribeligt, at de berørte bare skal affinde sig med, at anlægsmyndigheden arrogant smyger sig fri af at holde de berørte erhvervsdrivende skadesløse for deres driftstab.

Det provokerer i den grad min retfærdighedssans, hvis erstatningsønsker bare kan affejes - kan det overhovedet være rigtigt? Dette gælder, hvad enten det er Odense Kommune, som jo grundlæggende har foranlediget hele postyret, eller letbaneselskabet, der er sat til at realisere det.

Jeg forudser følgende indvendinger:



Når letbanen åbner, får den stoppested nær butikkerne, så får de nok kunder igen (d.v.s. "det gør godt"). Måske, men hvad hjælper det, hvis de erhvervsdrivende er gået rabundus i mellemtiden? Og kommer kunderne overhovedet tilbage - parkering i nærheden skal jo også forsvinde ? Og hvad med de indtægter man mistede i arbejdsperioden?

Skulle "alle mulige" private holdes skadesløse, ville projektet fordyres. Ja, men i så fald var projektet underbudgetteret. Så burde det være droppet eller billettaksterne sat, så der også er plads til at betale for de tab og skader, man påfører sagesløse.

Det har været hævdet, at erstatning ville blive betragtet som ulovlig erhvervsstøtte. Mon dog ? Den opfattelse ligner en dårlig undskyldning uden bund i redelig virkelighed, dersom erstatninger baseres på de aktuelle virksomheders hidtil kendte indtjening igennem en årrække og udviklingen de seneste år frem imod de opståede gener.

Det her bør gøres om - spec. ad 3): tænk kreativt og velvilligt!

Nok er "almenvellet" en væsentlig interesse, men fair behandling af hver enkelt bør prioriteres højest.